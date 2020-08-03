Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aybüke A., idaresindeki 06 BB 2853 plakalı motosiklet ile seyir ederken önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yapınca motosiklet devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aybüke A., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 04:49

Kaynak: İHA

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