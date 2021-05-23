Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Utku Bozkurt idaresindeki 55 BAG 84 plakalı bir lokantaya ait motosikletli kurye direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi. Kazada yaralanan Cemal Utku Bozkurt 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son Dakika

Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?

Diyarbakır Havalimanı'nın 1 ay boyunca uçuşa kapatılacağı öğrenildi

Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı Funda Aksu, aralarında ilişki olmadığını söyledi

Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük

İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi

8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor

Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı