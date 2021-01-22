- Samsun'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

- Samsun'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı
22.01.2021 16:27
- Samsun'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı Samsun'da motosikletin kavşakta hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
- Samsun'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'da motosikletin kavşakta hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tekiner idaresindeki 55 AEY 409 plakalı motosiklet, kavşakta yola girmek isteyen Hasan Şahinbaş yönetimindeki 55 ZB 160 plakalı hafif ticari araca sağ ön lastiğinin yanından çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Tekiner 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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