Samsun'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

01.04.2022 17:23
Samsun'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Bayrak Sokak'tan bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların S.C.S. (20) ve A.H.Ö. (17) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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Hisarcık, Çarşamba, Samsun, Orta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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