Samsun'da Motosiklet Kaldırıma Çarpıp Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
Samsun'da motosikletin kaldırıma çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun
'da motosikletin kaldırıma çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım
ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark Bowlign Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergün Ufuk idaresindeki 55 BEF 78 plakalı motosiklet, kaldırıma çarpıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ergün Ufuk ile yanında bulunan Tolunay
Erdoğan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:50 Kaynak: İHA
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