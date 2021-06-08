Samsun'da motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da motosikletin kamyona çarparak devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin kamyona çarparak devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Asarcık yolu üzeri Yılanlıdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner İ. idaresindeki 55 ANV 24 plakalı motosiklet taş ocağı girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Ferhat K. yönetimindeki 61 K 21795 plakalı kamyonun sağ arka teker kısmına çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Caner İ. 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son Dakika

Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu

Cinsel ilişki sırasında erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı, tahliye edildi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor

Telefonunu servise götürdü, müstehcen fotoğrafları yayıldı! Apple tazminat ödeyecek

Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı

Bu nasıl vicdansızlık! Köpeği ezen taksici, arkasına bakmadan yoluna devam etti

Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın

Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım