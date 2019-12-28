Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Saibey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı alt geçitte saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Karagöz (29) idaresindeki motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada, Samet Karagöz ile Necla Yavuzer (32) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Karagöz tedavi altına alındığı Gazi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
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