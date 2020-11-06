Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

İlçenin Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyir halinde olan Mert Kaplan yönetimindeki 55 AEJ plakalı motosiklet, refüjdeki ağaca çaptı.

Azerbaycan ordusu Karabağ'ın "kalbi" olarak nitelendirilen Şuşa kent merkezine girdi

Cumhuriyetçiler mahkemeden eli boş döndü! Michigan ve Georgia'da, seçimlerde hile olduğu iddiasıyla yapılan başvuru reddedildi