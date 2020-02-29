Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Terme Bahçelievler Mahallesi Karaçulha Sokak yönünde Kadir K. hakimiyetindeki 55 KG 851 plakalı motosiklet, park halinden harekete geçen 55 ANT 13 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan Kadir K. ve Ömer K. yaralandı.


Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kadir K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Bahçelievler Mahallesi, Karaçulha, Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:11 Kaynak: İHA
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