Samsun'da 2 lise öğrencisinin gizemli ölümü! Yol kenarında cansız bedenleri bulundu - Son Dakika
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Samsun'da 2 lise öğrencisinin gizemli ölümü! Yol kenarında cansız bedenleri bulundu

08.11.2022 13:35

Samsun'un Bafra ilçesinde 17 yaşındaki 2 lise öğrencisi yol kenarında motorlarıyla birlikte ölü halde bulundu. Bölgedekiler herhangi bir kazaya rastlamadıklarını söylerken, gençlerin nasıl öldüğünü belirlemek için çalışma başlatıldı.

Fatih Mahallesi Sedde yolunda bir kamyon sürücüsü yol kenarında bir motosikletin devrildiği, 2 kişinin de çalıların arasında yattığını görerek 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma, polis ve sağlık ekipleri çalıların arasında yatan 17 yaşındaki öğrenciler Sefa Yıldırım ve Çağlar Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

2 lise öğrencisinin sır ölümü! Cansız bedenleri yol kenarında bulundu

HERHANGİ BİR KAZAYA RASTLAMADILAR

Kazayı ihbar eden vatandaş ise saat 10.50'te olay yerinden geçtiğini, geçerken herhangi bir kazaya rastlamadığını fakat 30 dakika sonra geri döndüğünde motosikleti ve 2 kişinin çalıların kenarında yerde yattığını gördüğünü söyledi. Polis ve jandarma ekipleri motosiklete bir aracın çarpıp çarpmadığını tespit etmek için çalışma başlattı.

2 lise öğrencisinin sır ölümü! Cansız bedenleri yol kenarında bulundu
2 lise öğrencisinin sır ölümü! Cansız bedenleri yol kenarında bulundu
2 lise öğrencisinin sır ölümü! Cansız bedenleri yol kenarında bulundu
Kaynak: İHA
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Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü Samsun'da devrilen motosikletteki 2 lise öğrencisi öldü Samsun'da devrilen motosikletteki 2 lise öğrencisi öldü

Samsun, Fatih, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 2 lise öğrencisinin gizemli ölümü! Yol kenarında cansız bedenleri bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 2 lise öğrencisinin gizemli ölümü! Yol kenarında cansız bedenleri bulundu - Son Dakika
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