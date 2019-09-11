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Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

15 dakika önce

Samsun'un Terme ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Uğur Demirci'nin kullandığı 55 KT 289 plakalı motosiklet, Devlet Hastanesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Özer'e (39) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Özer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada motosikletten savrulan sürücü Demirci de ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ayten Özer'in cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devlet Hastanesi, Uğur Demirci, Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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