Samsun'da motosikleti kurye kazada yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da motosikleti kurye kazada yaralandı

22.02.2022 16:58
Samsun'da motosikleti kurye kazada yaralandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan A. yönetimindeki 55 ANT 72 plakalı otomobil dönüş yaptığı sırada 55 AHD 832 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada bir işletmede kurye olarak çalıştığı ve paket teslimine gittiği öğrenilen Uğur adlı motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonucu polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralı motosiklet sürücüsü Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da motosikleti kurye kazada yaralandı
Samsun'da motosikleti kurye kazada yaralandı
Samsun'da motosikleti kurye kazada yaralandı

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Cumhuriyet Caddesi, Otomobil, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da motosikleti kurye kazada yaralandı - Son Dakika


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