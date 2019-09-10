Son Dakika Haberleri: Samsun'da motosikletli polis timleri, denetimlerini sıklaştırdı
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Samsun'da motosikletli polis timleri, denetimlerini sıklaştırdı

2 saat önce

Samsun'da motosikletli polis timleri, denetimlerini sıklaştırdıSamsun'da Motorize Yunus polisi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, okullar çevresi ve umuma açık yerlerde şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı, denetimlerini yoğunlaştırdı.

Samsun'da motosikletli polis timleri, denetimlerini sıklaştırdı

Samsun'da Motorize Yunus polisi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, okullar çevresi ve umuma açık yerlerde şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı, denetimlerini yoğunlaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürü Aydın Özdemir de, motorize yunus kıyafeti giyerek uygulamaya katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus polisi, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlkadım ilçesi okullar bölgesindeki umuma açık yerler, internet kafeler ile okul çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı. Asayiş Şubesi Müdürü Aydın Özdemir de, motorize yunus kıyafeti giyerek uygulamaya eşlik etti. Şüpheli kişiler üzerinde yapılan uygulamalarda, suç aletleri ele geçirildi. Uygulamada 2'si kimliksiz olmak üzere 3 kişi de gözaltına alındı.

Samsun'da motosikletli polis timleri, denetimlerini sıklaştırdı

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:54 Kaynak: DHA
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