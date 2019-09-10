Son Dakika Haberleri: Samsun'da motosikletli polisler, denetimlerini sıklaştırdı
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Samsun'da motosikletli polisler, denetimlerini sıklaştırdı

42 dakika önce

öğretim yılının başlamasıyla, okulların çevresinde ve umuma açık alanlarda şüpheli kişilere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Samsun'da motosikletli polisler, denetimlerini sıklaştırdı, System.String[]
SAMSUN'da, motorize Yunus ekipleri, yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla, okulların çevresinde ve umuma açık alanlarda şüpheli kişilere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürü Aydın Özdemir de, motorize yunus kıyafeti giyip, uygulamaya katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polisi, yeni eğitim- öğretim yılının başlaması nedeniyle İlkadım ilçesi okullar bölgesindeki umuma açık yerler, internet kafeler ile okul çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik uygulama yaptı. Asayiş Şubesi Müdürü Aydın Özdemir de, motorize yunus kıyafeti giyerek uygulamaya eşlik etti. Şüpheli kişiler üzerinde yapılan uygulamalarda, suç aletleri ele geçirildi. Uygulamada 2'si kimliksiz olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:22 Kaynak: DHA
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