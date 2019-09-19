Samsun'da mübaşirin darbedildiği iddiası

Samsun'da mübaşiri darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, bir kişi Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vermek için arkadaşları M.Ü. (37) ve V.A. (23) ile Samsun Adliyesindeki 1. Ağır Ceza Mahkemesine gitti.

M.Ü. (37) ve V.A. (23), ifade için salona giren arkadaşlarının yanına girmek isteyince mübaşir İ.S. tarafından içeri alınmadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü. ve V.A, İ.S'yi darbederek sigarayla boynunu yaktı.

Şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.