Samsun'da müftülüklerce 245 nikah kıyıldı - Son Dakika

Samsun'da müftülüklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verildiği tarihten itibaren 245 nikah il ve ilçe müftülüklerince yapıldı.



İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin verilmesine ilişkin düzenlemeyi kapsayan Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. O tarihten itibaren il ve ilçe müftülerince resmi nikah kıyılabilir hale geldi.



Samsun'da düzenlemenin yürürlüğü girmesinde itibaren yaklaşık 2 yıl içinde il ve ilçe müftülüklerince yapılan nikah sayısı ise 245 oldu. 2018 ve 2019 yılları toplamında 68 çift Samsun İl Müftülüğünde, 48 çift İlkadım'da, 25 çift ise Çarşamba'da hayatlarını birleştiren imzaları attı. En fazla nikah kıyılan yerler bu ilçeler olurken Canik'te 24, Atakum'da 16, Terme'de 16, Bafra'da 15, 19 Mayıs'ta 15, Havza'da 13, Ayvacık'ta 4, Salıpazarı'nda 1, Yakakent'te 1 nikah kıyıldı. Tekkeköy, Ladik, Alaçam, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerinde ise henüz yapılan nikah olmadı.



İl ve ilçe müftülüklerince nikahları kıyılan her bir çifte ise Kur'an-ı Kerim meali, Ciltli İslam İlmihali ve Aile Olmak isimli kitap seti hediye edildi. - SAMSUN