Samsun'da müftülüklerce 245 nikah kıyıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da müftülüklerce 245 nikah kıyıldı - Son Dakika

Samsun'da müftülüklerce 245 nikah kıyıldı

7 saat önce

Samsun'da müftülüklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verildiği tarihten itibaren 245 nikah il ve ilçe müftülüklerince yapıldı.

Samsun'da müftülüklerce 245 nikah kıyıldı, System.String[]

Samsun'da müftülüklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verildiği tarihten itibaren 245 nikah il ve ilçe müftülüklerince yapıldı.


İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin verilmesine ilişkin düzenlemeyi kapsayan Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. O tarihten itibaren il ve ilçe müftülerince resmi nikah kıyılabilir hale geldi.


Samsun'da düzenlemenin yürürlüğü girmesinde itibaren yaklaşık 2 yıl içinde il ve ilçe müftülüklerince yapılan nikah sayısı ise 245 oldu. 2018 ve 2019 yılları toplamında 68 çift Samsun İl Müftülüğünde, 48 çift İlkadım'da, 25 çift ise Çarşamba'da hayatlarını birleştiren imzaları attı. En fazla nikah kıyılan yerler bu ilçeler olurken Canik'te 24, Atakum'da 16, Terme'de 16, Bafra'da 15, 19 Mayıs'ta 15, Havza'da 13, Ayvacık'ta 4, Salıpazarı'nda 1, Yakakent'te 1 nikah kıyıldı. Tekkeköy, Ladik, Alaçam, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerinde ise henüz yapılan nikah olmadı.


İl ve ilçe müftülüklerince nikahları kıyılan her bir çifte ise Kur'an-ı Kerim meali, Ciltli İslam İlmihali ve Aile Olmak isimli kitap seti hediye edildi. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Naz Elmas, dün akşam Erol Özmandıracı ile evlendi
Dün akşam evlenen oyuncu Naz Elmas'ın kolundaki morluklar dikkat çekti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜBİTAK'a personel alınacak Metin hara hakkında tabip unvanı takınmak suçlamasından dava

Son Dakika Haberleri
18:45 Ankara akşener geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerek-detay - Son Dakika
18:44 Emine Erdoğan: "Son 30 yılda bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülkeyiz" - Son Dakika
18:43 Ödemiş'te öldürülen okul müdürü, ölümünün ikinci yılında anıldı - Son Dakika
18:42 TİKA'dan Gazze'deki engellilere destek - Son Dakika
18:38 Muğla fethiye'de ağaç kesimine tepki - Son Dakika
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Son Dakika
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:49:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da müftülüklerce 245 nikah kıyıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]