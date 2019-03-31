Son Dakika Haberleri: Samsun'da Muhtarlık Kavgası: 1 Yaralı

Samsun'da Muhtarlık Kavgası: 1 Yaralı

1 saat önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Samsun'da Muhtarlık Kavgası: 1 Yaralı, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Muşcalı Mahallesi'ndeki Muşçalı İlkokulu'nda meydana geldi. Mahalledeki muhtar adaylarını destekleyen gruplar arasında tartışma çıktı. Oy kullanılan okulda çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A. (23), kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Kavga edenler, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirilirken, yaralı Abdullah A. da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.  Polis ekipleri, bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:20 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
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