Samsun'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 11 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde muhtar adayları arasındaki kavgada biri güvenlik görevlisi 11 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde muhtar adayları arasındaki kavgada biri güvenlik görevlisi 11 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Umut Mahallesi Camisi'nde oy sayımı yapıldığı sırada muhtar adayları Dursun Ali Sevinç ile Yaşar Akdağ arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi ve iki tarafın yakınlarının da karışmasıyla kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirini darbetti.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Olayda, biri kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi olmak üzere 11 kişi yaralandı.



Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturma sürüyor.

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