Samsun'da vaka sayılarındaki artışın "akraba ve taziye" ziyaretlerinden kaynaklı olduğu açıklandı - Son Dakika

Samsun'da vaka sayılarındaki artışın "akraba ve taziye" ziyaretlerinden kaynaklı olduğu açıklandı

10.03.2021 11:49
Samsun'da vaka sayılarındaki artışın

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Vaka sayılarımızdaki artışın kaynağı maalesef pandeminin ilk gününden bugüne hiç değişmiyor.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Vaka sayılarımızdaki artışın kaynağı maalesef pandeminin ilk gününden bugüne hiç değişmiyor. Virüs hala, akraba, eş dost misafirlikleri, cenaze ve taziye ziyaretleriyle, sevdiklerimiz arasında yayılmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, kentte artan koronavirüs vakaları, ildeki genel durum ve vaka dağılımı hakkında bilgi verdi.

Alınan tüm önlemlere, sürdürülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen vaka sayılarındaki artışın devam ettiğine dikkati çeken Oruç, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Akraba ve taziye ziyaretlerine işaret eden Oruç, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarımızdaki artışın kaynağı maalesef pandeminin ilk gününden bugüne hiç değişmiyor. Virüs hala, akraba, eş dost misafirlikleri, cenaze ve taziye ziyaretleriyle, sevdiklerimiz arasında yayılmaya devam ediyor. 'Haftalardır dışarı çıkmadık, bir cumartesi de dışarıda olalım, güneşi görelim ne olacak ki' diyerek, fark etmeden aldığımız virüsü evlerimize taşıyoruz."

Özellikle 20 Şubat-5 Mart tarihlerinde mutasyonlu virüs kaynaklı vakalarda büyük artış olduğunu gördüklerini belirten Oruç, "Üzülerek söylüyorum ki ilçelerimizin neredeyse hepsinde mutasyon virüs kaynaklı vakalara rastlamaya başladık. Bu tablo bize neredeyse hiç belirti vermeden, kendini gizleyen mutasyon virüsün, il içinde kendine yer edindiğini, aile ve akraba arasında ne kadar hızlı bir yayılım gösterdiğini, 'virüsün tuzağına düşmeyelim, ona tekrar fırsat vermeyelim' derken, virüsün tuzağına yeniden nasıl düştüğümüzü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oruç, nüfusa göre en çok vaka görülen ilçelerin başında Bafra, İlkadım, Ladik, 19 Mayıs ve Salıpazarı'nın geldiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Vakaların artışa geçtiği son iki haftada en çok vaka görülen ilçelerimiz ise yüzde 27 ile İlkadım, yüzde 17 ile Atakum, yüzde 16 ile Bafra, yüzde 10 ile Çarşamba ve yüzde 5 ile Canik ilçelerimiz. İlimizde görülen vakaların yüzde 75'i bu 5 ilçemizde ortaya çıktı. Tabloya bu veriler ışığında baktığımızda özellikle İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerimizde büyük vaka yoğunluğu gözükse de bölgesel dağılımla birlikte neredeyse Samsun'un her ilçesinde etkisini gösteren bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Bu tehlikeyi doğru algılamalı, mutasyon kaynaklı virüsün bizden, gittiğimiz taziye ve akraba ziyaretlerinden aldığı güçle vaka sayısını artırdığını artık görmeli ve yeniden el birliğiyle mücadele etmeden bu mücadeleyi kazanamayacağımızı kabul etmemiz gerekiyor. Hepimiz kendimizi potansiyel bir virüs taşıyıcısı olarak değerlendirmeli, buna göre hareket etmeliyiz. Aile, eş, dost, akraba, cenaze, taziye ziyaretlerine en az bir ay aşı çalışmaları daha ileri bir safhaya geçene kadar ara vermeliyiz. Sağlık Bakanlığımız tarafından sürekli vurgulanan maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına harfi harfine uymalı ve bugünkü özgürlüğümüzden fedakarlık edip, gelecekteki sağlıklı günleri kazanmaya çalışmalıyız."

Denetim ve kontrol sürecinin tek başına başarıya ulaşamayacağını, vatandaşların kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Oruç, "Samsunluların da bu mücadeleye yeniden güçlü bir destek verme zamanı geldi. Artık rengimize karar vermeli, 'Benim rengim mavi' diyerek, ilimizi kırmızı renkten kurtarıp, vaka artışına hep beraber dur demeliyiz. Güzel günlere ulaşmamızın tek yolu bu." ifadelerine yer verdi.

Samsun'da vaka sayılarındaki artışın akraba ve taziye ziyaretlerinden kaynaklı olduğu açıklandı
Samsun'da vaka sayılarındaki artışın akraba ve taziye ziyaretlerinden kaynaklı olduğu açıklandı
Samsun'da vaka sayılarındaki artışın akraba ve taziye ziyaretlerinden kaynaklı olduğu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Samsun, Mart, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da vaka sayılarındaki artışın 'akraba ve taziye' ziyaretlerinden kaynaklı olduğu açıklandı - Son Dakika


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