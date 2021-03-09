Samsun'da müzik öğretmeni öğrencilerine sanal enstrümanlarla ders veriyor - Son Dakika

Samsun'da müzik öğretmeni öğrencilerine sanal enstrümanlarla ders veriyor

09.03.2021 11:09
Samsun'da müzik öğretmeni öğrencilerine sanal enstrümanlarla ders veriyor, System.String[]

Samsun'da müzik öğretmeni Emrah Küçükcanbaz, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerine cep telefonu, tablet ve bilgisayarda kullanılan sanal enstrüman uygulamalarıyla ders veriyor.

Samsun'da müzik öğretmeni Emrah Küçükcanbaz, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerine cep telefonu, tablet ve bilgisayarda kullanılan sanal enstrüman uygulamalarıyla ders veriyor.

Ladik Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulunda görevli Küçükcanbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin cep telefonu, tablet ve bilgisayarla daha çok iç içe olduğunu söyledi.

Bu durumu fırsata çevirmek istediğini belirten Küçükcanbaz, "Müzik aletleri bulunmadığı için derste neler kullanabiliriz diye düşünmeye başladım. Cep telefonları ve bilgisayarlar için sanal piyano uygulamalarını buldum. Notalarla ilgili videolar çekip öğrencilerime gönderdim. Öğrencilerim bu notalara çalıştı. Daha sonra videolarını çekip bana gönderdiler. Bu videoları birleştirip ortaya bir proje çıkardım." dedi.

Küçükcanbaz, mevcut şartlar nedeniyle enstrümanlar yerine teknolojiyi kullanarak öğrencileriyle müzik yaptıklarını anlatarak, "Pandemi sürecinde aslında müzik yapmak zor. Seslerin gecikmesinden dolayı müzik yapmakta zorlanıyoruz. Teknolojiyi ve enstrümanları kullanarak bu süreci daha eğlenceli kılmaya çalıştım. Öğrencilerimden de çok güzel dönüşler aldım. Bu süreçte enstrüman çalmayı öğrenenler oldu. Sıfırdan başlayanlar, kendini geliştirenler oldu." ifadelerini kullandı.

"Projeden sonra enstrüman almak isteyen öğrencilerim oldu"

Çalışmasında daha çok cep telefonlarından piyano uygulaması kullanıldığına işaret eden Küçükcanbaz, şunları kaydetti:

"Krizi fırsata çevirmek gibi oldu bu benim için. Normalde okulda ve teneffüslerde, okul dışında kurslarda bu tür çalışmalar yapabiliyordum. Ama şimdi öğrenciler bana sürekli ulaşabiliyor. Çalışmalarını bana gönderiyorlar. Sürekli onlara dönüş sağlayabiliyorum. Öğrencilerin enstrüman öğrenmeleri için çok güzel bir fırsat oldu. Bu projeden sonra enstrüman almak isteyen öğrencilerim oldu. Onlar için ikinci el gitarlar buldum, onları satın aldılar."

Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Damla Özel de "Uygulama sayesinde müzik ve enstrümanlara karşı ilgim daha da arttı. Kendimi bulma ve kendimi ifade etme şeklimi etkilediğini düşünüyorum. Ayrıca grup çalışmalarının ne kadar eğlenceli olduğunu gördüm." diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi Onur Dinç ise uzaktan eğitim etkinlikleriyle farklı enstrümanlar çalma imkanı bulduğunu, bu alandaki yeteneklerini geliştirmek istediğini dile getirdi.

Tablet, Samsun, Şehit, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da müzik öğretmeni öğrencilerine sanal enstrümanlarla ders veriyor - Son Dakika


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