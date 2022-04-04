Samsun'da narkotik polisi Roman mahallesinde "UYUMA" uygulamasını anlattı - Son Dakika
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Samsun'da narkotik polisi Roman mahallesinde "UYUMA" uygulamasını anlattı

04.04.2022 23:40
Samsun'da narkotik polisi Roman mahallesinde "UYUMA" uygulamasını anlattı

Samsun'da narkotik ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Romanların yaşadığı mahallede Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonunu (UYUMA) anlattı.

Samsun'da narkotik ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Romanların yaşadığı mahallede Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonunu (UYUMA) anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımını yapmak için Romanların yaşadığı Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ne gitti.

Ekipleri karşılayan Roman gençler ve çocuklar, darbuka eşliğinde oyunlar oynadı, polislerin motosikletleriyle fotoğraf çektirdi.

Mahalle ve sokaklara giren ekipler, mahalle sakinleri ile kadınları, UYUMA hakkında bilgilendirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Kovancı'nın da katıldığı etkinlikte, broşürler de dağıtıldı.

Karadeniz Bölgesi Roman Hakları Koruma Federasyonu Genel Başkanı Mümin Ergüler, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinlikleri devamını istediklerini söyledi.

Uyuşturucunun yok olmasını istediklerini belirten Ergüler, "Eğer ki biz bu ufak bir yaraya merhem olmazsak, bu yara yarın kansere çevirecek. Bu yaranın daha tedavi olma şansı yok. Bu gençlik öldükten sonra okuma olmaz, yazma olmaz, bunlardan polis memuru çıkmaz, doktor çıkmaz, avukat çıkmaz, gençlik elimizde eriyip gider. Bu şekilde biz emniyet güçlerimize güveniyoruz. Bunun çaresini bulacağız. Hep beraber birbirimizi bırakmayacağız. Emniyet bizimle, biz emniyette olacağız. Birlik olup bunu yok edeceğiz." diye konuştu.

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da narkotik polisi Roman mahallesinde 'UYUMA' uygulamasını anlattı - Son Dakika


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