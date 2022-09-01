Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" bilgisi üzerine M.K. (26) ve F.A.'yı (24) yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 163 gram bonzai, 0,11 gram metamfetamin, 64,80 gram esrar, 3 adet sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

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