Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı

01.09.2022 15:48
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edildiler 2 kişi uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edildiler 2 kişi uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" bilgisi üzerine M.K. (26) ve F.A.'yı (24) yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 163 gram bonzai, 0,11 gram metamfetamin, 64,80 gram esrar, 3 adet sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı - Son Dakika
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