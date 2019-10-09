Son Dakika Haberleri: Samsun'da narkotik uygulaması: 11 gözaltı
Son Dakika Güncel Samsun'da narkotik uygulaması: 11 gözaltı

Samsun'da narkotik uygulaması: 11 gözaltı

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik uygulaması: 11 gözaltı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik uygulama yaptı.

Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, 11,38 gram esrar, 83 kapsül sentetik hap, 11 kök Hint keneviri, tabanca ve 3 mermi ele geçirdi.

Uygulamalarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 10'u "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Bir şüpheli ise "6136 Sayılı kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Narkotik, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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