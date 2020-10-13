Samsun'da narkotik uygulaması: 24 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da narkotik uygulaması: 24 gözaltı

13.10.2020 11:13
Samsun'da narkotik uygulaması: 24 gözaltı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 24 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bafra ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları uygulama ve çalışmalarda, 121 şahıs, 25 araç, 7 iş yeri, 6 park ve 4 metruk binayı kontrol etti. 3 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı 20 bin 731 adet sentetik ecza hap 1 kilo 361,92 gram esrar maddesi, 4 adet ekstasy hap, 0,73 gram metamfetamin maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrarlı sigara ve 2 adet pompalı tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 680 TL para ele geçirildi. Toplam 24 kişi gözaltına alındı. 18 şahsa işlem yapılıp serbest bırakılırken 6 kişi uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN

Samsun'da narkotik uygulaması: 24 gözaltı
Samsun'da narkotik uygulaması: 24 gözaltı
Samsun'da narkotik uygulaması: 24 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da narkotik uygulaması: 24 gözaltı - Son Dakika

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