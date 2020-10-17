Samsun'da narkotik uygulamasında 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, 130 kişi, 17 araç, 4 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.
Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 124,78 gram esrar, 61 uyuşturucu hap, 0,93 sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 23 tabanca mermisi, pompalı tüfek ve 29 pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi.
Ekipler, 2 şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaptığı, 9 şüpheliyi de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Öte yandan uygulama sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 kişiye, amaç dışı bıçak taşıdığı iddiasıyla da bir kişiye idari işlem yapıldı.
- Kaynak: AA
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