Samsun'da narkotik uygulamasında 15 zanlıya işlem yapıldı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada 128 kişi, 20 araç, 5 iş yeri, 3 park ve 2 metruk bina kontrol edildi.
Yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Adresler ve kişilerin üst aramasında, 6 kapsül sentetik hap, 2,40 gram esrar, 9 cinsel içerikli hap, ruhsatsız tabanca ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si, "uyuşturucu madde kullanmak", 3'ü ise "Ates¸li silahlar ve bıc¸aklar ile digˆer es¸yalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek" iddiasıyla işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Uygulamada 2 aranan şahıs da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:01 - Kaynak: AA
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