Samsun'da narkotik uygulamasında 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ekipler, 6 şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaptığı, 12 şüpheliyi de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 42 uyuşturucu hap, 1362 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, 2 kök kenevir bitkisi, esrarlı sigara ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Bafra ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 121 kişi, 25 araç, 7 iş yeri, 6 park ve 4 metruk bina kontrol edildi.

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