Samsun'da narkotik uygulamasında 8 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen narkotik uygulamasında 8 kişiye idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ve Çevik Kuvvet Şubesi ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Canik ilçesinde narkotik uygulaması yapıldı.
Uygulamalarda, 206 kişi, 23 araç, 12 iş yeri, 8 park ve 6 metruk bina kontrol edildi.
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye idari, üzerilerinde 7 gram esrar maddesi ele geçirilen 3 kişiye ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.