Samsun'da narkotik uygulamasında 8 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da narkotik uygulamasında 8 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da yapılan narkotik uygulamasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik uygulamasında 8 zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da yapılan narkotik uygulamasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezinde yapılan uygulamada 141 kişi ile 25 araç, 8 iş yeri, 5 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamada, 2 kişi hakkında yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 25 mermi, av tüfeği, 14 kapsül sentetik hap, 228,67 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamada 8 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da narkotik uygulamasında 8 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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