Samsun'da narkotik uygulamasında 8 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da narkotik uygulamasında 8 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da yapılan narkotik uygulamasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da yapılan narkotik uygulamasında 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezinde yapılan uygulamada 141 kişi ile 25 araç, 8 iş yeri, 5 park ve 3 metruk bina kontrol edildi. Uygulamada, 2 kişi hakkında yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı. Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 25 mermi, av tüfeği, 14 kapsül sentetik hap, 228,67 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uygulamada 8 zanlı gözaltına alındı.

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