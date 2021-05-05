Samsun'da karantinayı ihlal eden 130 kişiye adli işlem - Son Dakika

Samsun'da karantinayı ihlal eden 130 kişiye adli işlem

05.05.2021 13:33
Samsun'da karantinayı ihlal eden 130 kişiye adli işlem, System.String[]

Samsun'da bir ay içerisinde 1 milyon 387 bin 363 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı.

Samsun'da bir ay içerisinde 1 milyon 387 bin 363 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. Karantinayı ihlal eden 29'u pozitif, 101'i temaslı durumda bulunan toplam 130 kişi yakalanarak adli ve idari işlem yapıldı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Nisan ayı içerisinde uygulamalar ve denetimler gerçekleştirildi. Samsun genelinde 1-30 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 1 milyon 387 bin 363 kişinin HES Kodu sorgulaması yapıldı. Karantinayı ihlal eden 29'u pozitif, 101'i temaslı durumda bulunan toplam 130 kişi yakalanarak adli ve idari işlem yapıldı. Ekipler tarafından 18 bin 86 filyasyon (izolasyon) denetimi yapıldı. 23 filyasyon ihlali tespit edildi.

Nisan ayında toplam 675 bin 666 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ve operasyonel çalışmalar sonucu aranması bulunan toplam 1472 kişi yakalandı. 140 bin 291 adet araç kontrol edildi. 19 bin 407 adet araca işlem yapıldı. 1 adet uzun namlulu silah ve şarjörü, 41 ruhsatsız tabanca, 1113 adet çeşitli çaplarda fişek, 20 kuru sıkı tabanca, 192 adet kurusıkı tabanca fişeği, 22 av tüfeği, 275 adet av tüfeği kartuşu, 298 adet kesici alet, 11 kilogram 125,54 gram esrar, 1.768,25 gram sentetik kannabinoid, 7,09 gram kokain, 467,59 gram metamfetamin, 408 adet extasy hap, 913 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap), 45,41 gram skunk, 161 kök kenevir, 57,3 litre kaçak içki, 18 litre etil alkol, 40 bin 260 dal makaron, 65 kilogram kaçak tütün, 391 adet kaçak reçetesiz ilaç, 1 adet tarihi eser ele geçirildi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 15 kişi, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 6 kişi, THKP/C silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 1 kişi olmak üzere 24 olayda toplam 24 kişi yakalandı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü görev alanına giren 34 olayda 34 kişiye de işlem yapıldı. - SAMSUN

Samsun'da karantinayı ihlal eden 130 kişiye adli işlem

Samsun Valiliği, Samsun, Nisan, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da karantinayı ihlal eden 130 kişiye adli işlem - Son Dakika


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