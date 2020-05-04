Samsun'da nisan ayında yapılan uygulamalarda 121 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da nisan ayında yapılan uygulamalarda 121 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Samsun'da nisan ayı içinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda aranması bulunan 121 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Samsun'da nisan ayında yapılan uygulamalarda 121 şüpheli yakalandı, System.String[]

Samsun'da nisan ayı içinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda aranması bulunan 121 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında nisan ayı süresince uygulama ve denetimler yapıldığı kaydedildi.

Uygulamalarda 44 bin 969 şahsın GBT kontrolü yapıldığı belirtilen açıklamada, "Aranması bulunan 121 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 21 bin 2 araç kontrol edilmiş, 83 araca işlem yapılmış, 12 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 14 av tüfeği, 188 adet çeşitli çaplarda fişek, 24 adet kesici alet, 4 gram esrar maddesi, 1 adet emtia ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kentte meydana gelen 2 olay ile ilgili 2 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirilerek şunlar kaydedildi:

"Bu olaylardan, DHKP/C silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında işlem yapılmış, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında işlem yapılmış, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ifadesinin ardından emniyet müdürlüğümüzden serbest bırakılmıştır. 1 adet 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu, 3 adet 5607 Sayılı kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçu ve 1 adet Mal veya Hizmet Satımından Kaçınmak suçu olmak üzere toplam 5 olay meydana gelmiştir. Bu olaylarda 7 kişi yakalanmış, 7 kişi da serbest kalmıştır. Bu olaylar haricinde 3 işletmeye maske üretiminden dolayı idari işlem uygulanmıştır. Toplamda 56 şişe kaçak içki ve 39 bin 976 adet maske ele geçirilmiştir."

Açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 57 olayın meydana geldiği belirtilerek, "Meydana gelen olaylarda 91 kişi yakalanmış, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 2 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak, 86 kişi ise Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden serbest bırakılmıştır. Meydana gelen olaylarda, 837,44 gram esrar, 1 kilo 751,88 gram sentetik kannabinoid, 869 adet sentetik ecza, 85 adet ekstazi hap ve 76 kök kenevir ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Kentte yapılan trafik denetimlerinde ise 7 bin 914 araç sürücüsü kontrol edildiği 375 araç sürücüsü ve 7 bin 639 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 3 milyon 117 bin 636 lira cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Uygulamalarda 40 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulduğu 145 aracın ise trafikten men edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"On araca abartı egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmış, 46 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 44 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 376 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 92 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 2 araca fazla yolcu taşımaktan, 572 araca kırmızı ışık ihlalinden, 592 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 44 sürücüye Alkol veya Uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 1 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca 375 kişiye trafik eğitimi verilmiştir."

Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 05:48 Kaynak: AA


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