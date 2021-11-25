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Samsun'da nitelikli ara eleman yetiştirilmesi için proje uygulanacak - Son Dakika

Samsun'da nitelikli ara eleman yetiştirilmesi için proje uygulanacak

25.11.2021 16:52
Samsun'da nitelikli ara eleman yetiştirilmesi için proje uygulanacak

Samsun'da, nitelikli ara eleman yetiştirilmesi amacıyla Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi (NİSGEM) Projesi uygulanacak.

Samsun'da, nitelikli ara eleman yetiştirilmesi amacıyla Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi (NİSGEM) Projesi uygulanacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında Balıkçı Barınağı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde NİSGEM Projesi'nin protokolü, Vali Dağlı ile OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin arasında imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde OKA tarafından yürütülen 2021 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Samsun Valiliğinin uygulayacağı projenin 8 milyon liralık bütçesinin yüzde 80'i, CMDP kapsamında hibe olarak sağlanacak.

18 ay süreli projenin 2022 yılından itibaren eğitim ve belgelendirme hizmetlerine başlanması planlanıyor.

Dağlı, burada yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin önemini bildiklerini dile getirerek, "Bu kapsamda geçen yıl müracaatımızı yapmıştık. Ticaret ve Sanayi Odamız, Organize Sanayi Bölgemiz, iki üniversitemiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, belediyelerimiz ve tüm kurumlarımızı kapsayan bir proje oldu. Burada hem mesleki eğitim merkezi oluşturuyoruz hem de mesleki yeterlilik belgesi vereceğiz. Metal, gıda, kaynak gibi yaklaşık 80 sektörde mesleki yeterlilik belgesi verilecek." dedi.

Daha sonra OKA Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Ozan Balcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç da katıldı.

Samsun'da nitelikli ara eleman yetiştirilmesi için proje uygulanacak
Samsun'da nitelikli ara eleman yetiştirilmesi için proje uygulanacak

İstihdam, Ticaret, Amasya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da nitelikli ara eleman yetiştirilmesi için proje uygulanacak - Son Dakika


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