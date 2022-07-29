Ocakta unutulan yemekten yangın çıktı: 1 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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Ocakta unutulan yemekten yangın çıktı: 1 kişi hastanelik oldu

29.07.2022 15:54
Ocakta unutulan yemekten yangın çıktı: 1 kişi hastanelik oldu

Samsun'da ocakta unutulan yemekten çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu.

Samsun'da ocakta unutulan yemekten çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ş.(40) evinde mutfaktaki ocakta yemek yapmak istedi. Tencereye yağ koyup ısıtan Osman Ş. evde uyuya kaldı. Bu sırada yangın çıktı. Uyurken dumandan nefes almakta zorlanan Osman Ş. uyanında yangına müdahale ederek söndürmek istedi. Dumandan zehirlenen Osman Ş. hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Osman Ş. tedavi altına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ocakta unutulan yemekten yangın çıktı: 1 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ocakta unutulan yemekten yangın çıktı: 1 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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