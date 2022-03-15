Samsun'da oğlu tarafından yanlışlıkla tüfekle vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da oğlu tarafından yanlışlıkla tüfekle vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı

15.03.2022 17:31
Samsun'da oğlu tarafından yanlışlıkla tüfekle vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 16 yaşındaki oğlu tarafından yanlışlıkla vurulan kadın yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 16 yaşındaki oğlu tarafından yanlışlıkla vurulan kadın yaralandı.

İddiaya göre, Güldere Mahallesi'nde K.Y.K. (16), evde tüfekle uğraştığı sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada mutfakta bulaşık yıkayan annesi N.K'nin (42) bacaklarına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Gözaltına alınan K.Y.K. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Çarşamba, Samsun, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da oğlu tarafından yanlışlıkla tüfekle vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika


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