Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2) - Son Dakika

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Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2)
6 saat önce
BATUHAN KURTARILAMADISamsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen servis minibüsünde yaralanan 12 öğrenciden Batuhan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:56 Kaynak: DHA
BATUHAN KURTARILAMADI
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen servis minibüsünde yaralanan 12 öğrenciden Batuhan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 11 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü bildirildi.
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