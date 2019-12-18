Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2) - Son Dakika

Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2)

6 saat önce

BATUHAN KURTARILAMADISamsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen servis minibüsünde yaralanan 12 öğrenciden Batuhan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2), System.String[]

BATUHAN KURTARILAMADI

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen servis minibüsünde yaralanan 12 öğrenciden Batuhan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 11 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü bildirildi.


Batuhan Yılmaz, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:56 Kaynak: DHA
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