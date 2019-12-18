Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (3) - Son Dakika

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Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (3)
6 saat önce
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSamsun'un Çarşamba ilçesinde, öğrenci servisi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, öğrenci servisi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. böylece kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 10 öğrencinin tedavisine devam ediliyor.
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