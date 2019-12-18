Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (3) - Son Dakika

Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (3)

6 saat önce

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSamsun'un Çarşamba ilçesinde, öğrenci servisi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (3), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, öğrenci servisi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. böylece kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 10 öğrencinin tedavisine devam ediliyor.


Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
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