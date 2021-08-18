Samsun'da öğrenci servis ücretlerine zam geliyor

Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, bu yıl öğrenci servis taşıma tarifesine yüzde 20 zam talep ettiklerini ifade etti.

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri olan okul servisçileri yeni sezondaki ücret tarifeleri ile alakalı isteklerini Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME Dairesi Başkanlığı'na bildirdi. Servisçiler yeni eğitim-öğretim sezonu için yüzde 20 zam talebinde bulundu.

"Kısa mesafe 260 TL'den 300'e, uzun mesafe de 690 TL'den 780 TL'ye çıkabilir"

Zam talepleri tam olarak karşılanmasa da kısa mesafenin 300 TL, uzun mesafenin de 750-780 TL bandında olmasını beklediklerini dile getiren Hüseyin Binay, "Servisçi esnafı 20 aydır mağdur. Devletimiz bir takım yardımlarda bulundu. Servisçiler çalışmamasına rağmen kredi ödemeleri devam ediyor. 6 Eylül'de okulların açılacağı söyleniyor ama hala tereddüt var. Bu sene servis taşımacılığı tarifesinde yüzde 20 zam talebimiz var. Talebimizi Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME Dairesi Başkanlığı'na ilettik. Talebimizin ne kadarı tarifeye yanşayacak göreceğiz. Geçen sene kısa mesafeye 260 TL'ye taşıma yapıyorduk. Bu seneki zam talebimizle birlikte kısa mesafe ücretinin 300 TL olacağını umuyorum. Uzun mesafe servis taşımacılığı ücreti geçen sene 690 TL'ydi. Örneğin 100 km mesafe 690 TL'ye taşınıyordu. Zam talebimizle birlikte uzun mesafe servis ücretinin 750-780 TL arasında olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Vakalar yüksek olduğu için veli de servisçi de tedirgin"

Şu sıralar okulların açılıp açılmayacağının tam olarak kesin olmadığını da belirten Binay, "Şu sıralar öğrencilerden servis için talep geliyor ama yeterli değil. Önceki senelerdeki talep artık yok. Valiler de artık tereddütte. Okulların açılıp açılmayacağını onlar da kestiremiyorlar. Vakalar yüksek olduğu için veli de servisçi de tedirgin. 6 Eylül'de okullar açılacakmış gibi araçlarımızı hazırlamak bizlere 30 bin TL gibi bir para gerekiyor. Çünkü 20 aydır servisler çalışmıyor. Yol belgesi, araç bakımı, sigorta ve muayene büyük miktarlar tutuyor. Samsun'da bin 500 öğrenci servisi var. Bunlara ek olarak servisçilerin yanında 500 adet şoför var. 400 tane de 14 yaş altı servisçiler için hostes var. Toplam 2 bin 400 kişi servis camiasından ekmek yiyor. Aileleriyle birlikte Samsun'da 20 bin kişilik büyük bir aileyiz" diye konuştu.

Ayrıca Derebahçe Mahallesi'nde yapımına yeni başlanan oda binası için emeği geçen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler'e de teşekkürlerini ileten Hüseyin Binay, yeni eğitim-öğretim sezonunun herkes açısından hayırlı uğurlu olmasını diledi. - SAMSUN