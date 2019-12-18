Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci öldü, 11 öğrenci yaralandı.

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 11 yaralı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci öldü, 11 öğrenci yaralandı.

Samsun'dan Çarşamba yönüne giden 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Çarşamba'dan Samsun yönüne giden 55 LS 221 plakalı otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi.

Kazada 2'si ağır 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba ve Samsun'daki hastenelere sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan öğrencilerden Batuhan Yılmaz kurtarılamadı.

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:40 Kaynak: AA
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