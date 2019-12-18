Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 10 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 2 otomobille çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 9'u öğrenci 10 kişi de yaralandı.

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 10 yaralı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 2 otomobille çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 9'u öğrenci 10 kişi de yaralandı.

Samsun'dan Çarşamba yönüne giden D.P'nin (48) kullandığı 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi, Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, İ.B. (53) idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıktı ve aydınlatma direğine vurarak karşı şeride geçti.

Bu şeritte karşı yönden gelen M.G. (70) yönetimindeki 55 LS 221 plakalı otomobille de çarpışan öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Sürücülerden M.G. ile yaralı öğrenciler Batuhan Yılmaz (16), Zülal Işıl Çörtük (14), Ebrar Makas (19), Yunus Emre Şen (15), Aslı Çatalsakal (16), Nergis Yenice (16), Emir Kaan Bölükbaşı (16), Rabia Kılıç Arslan (18), Osman Can (18), Erkut Şenyar (16) ve Sude Nezor (18) ambulanslarla Çarşamba ve Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan öğrenci Batuhan Yılmaz ve Zülal Işıl Çörtük yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücüler D.P. ve İ.B. ile kazaya karıştığı öne sürülen 55 BN 179 plakalı otomobilin sürücüsü N.D. gözaltına alındı.

Bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda, araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kazaya karaşın öğrenci servisinin devrilmeden önceki anları ise güvenli kameralarınca kaydedildi.

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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