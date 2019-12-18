Son Dakika › Güncel › Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı - Son Dakika
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı
6 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 15 öğrenci yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 15 öğrenci yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Son Dakika Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü Öğrenci servisi kazasından bir acı haber daha geldi Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı