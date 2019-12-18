Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı - Son Dakika

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 15 öğrenci yaralandı.

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 15 öğrenci yaralandı.  Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.


Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
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