Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı-2 - Son Dakika

Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı-2

6 saat önce

Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı-2.

Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı-2

Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı-2

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:08 Kaynak: DHA
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