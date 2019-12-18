Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı-2 - Son Dakika

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Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı-2
6 saat önce
Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı-2.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:08 Kaynak: DHA
Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı-2
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