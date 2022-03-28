Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı

28.03.2022 09:40
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, 55 AIF 59 plakalı otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
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Otomobil, 23 Nisan, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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