Samsun'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Samsun'da öğrenci servisinin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Samsun'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Samsun'da öğrenci servisinin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökay D. idaresindeki 55 C 0451 plakalı öğrenci servisi ile Uğur T. yönetimindeki 59 TD 094 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte öğrenci servisinde bulunan Zehra Dila Yurtbay (16), Baran Kaplan (15) ve Ümmihan Koyuncu (15) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:44 Kaynak: İHA
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