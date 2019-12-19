Samsun'da öğrenci servisinin devrildiği kaza anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenci servisinin devrildiği kaza anı kamerada - Son Dakika

Samsun'da öğrenci servisinin devrildiği kaza anı kamerada

7 saat önce

Samsun'da öğrenci servisinin devrildiği kaza anı kamerada.

Samsun'da öğrenci servisinin devrildiği kaza anı kamerada

Samsun'da öğrenci servisinin devrildiği kaza anı kamerada

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:18 Kaynak: DHA
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