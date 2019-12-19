Samsun'da öğrenci servisinin devrildiği kaza anı kamerada - Son Dakika

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Samsun'da öğrenci servisinin devrildiği kaza anı kamerada
7 saat önce
Samsun'da öğrenci servisinin devrildiği kaza anı kamerada.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:18 Kaynak: DHA
Samsun'da öğrenci servisinin devrildiği kaza anı kamerada
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