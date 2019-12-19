Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi - Son Dakika

Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kazaya karışan 3 sürücü, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kazaya karışan 3 sürücü, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

Çarşamba Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazanın ardından gözaltına alınan öğrenci servisi sürücüsü Dursun P. (48) ile otomobil sürücüleri İsmet B. (53) ve Necmi D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Necmi D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Dursun P. ile İsmet B ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çarşamba ilçesinde dün iki otomobille çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu lise öğrencileri Batuhan Yılmaz ile Zülal Işıl Çörtük yaşamını yitirmiş, 9'u öğrenci 10 kişi yaralanmıştı.

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı
Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!

Son Dakika Haberleri
05:14 Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı 46 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
04:52 Fas ile Fransa arasında 9 anlaşma imzalandı - Son Dakika
04:48 Bolivya'da devlet başkanlığı tartışması - Son Dakika
04:42 BM'den İdlib'deki duruma ilişkin "alarm verici" uyarısı - Son Dakika
04:27 Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 06:05:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]