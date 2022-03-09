Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı

09.03.2022 12:13
Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı.

M.B'nin kullandığı 55 TB 488 plakalı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K. (16), T.Ş. (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Dağlı, AA muhabirine, Alaçam'daki hastanede bulunan yaralı 2 öğrencinin de ileri tetkik ve tedavileri için Bafra'ya gönderileceğini söyledi. Yaralıların genel durumunun iyi olduğunu belirten Dağlı, "Acı bir durum, bir öğrencimizi kaybetmemiz bizim için en acısı. İnşallah diğer öğrencilerimize zarar gelmez, iyileşirler. Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun Samsun olarak." ifadesini kullandı.

Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı
Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı
Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı
Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı

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Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Son dakika haberi... Vezirköprü'de ilginç düğün geleneği kamerada Son dakika haberi... Vezirköprü'de ilginç düğün geleneği kamerada Son dakika haber: Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı. Son dakika haber: Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Yakakent, Samsun, kar, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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