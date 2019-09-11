Samsun'da öğrenci servisleri denetlendi

Samsun'da kırsal mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servisler denetlendi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamada, araçlarda bulunması gereken evrak, öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı, uyarıcı levha, kış lastiği ve öğrenci harici yolcu taşınıp taşınmadığı kontrol edildi.

Ekipler, sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili de bilgi verdi.

Yeni yasal düzenlemeyle yayalara yol vermeyen sürücülere 488 lira para cezası kesileceğini konusunda sürücüler uyarıldı.