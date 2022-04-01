Samsun'da öğrenci servisleri drone destekli denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da öğrenci servisleri drone destekli denetlendi

01.04.2022 11:28
Samsun'da öğrenci servisleri drone destekli denetlendi

Samsun'da, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce öğrenci servislerinin denetimleri devam ediyor.

Samsun'da, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce öğrenci servislerinin denetimleri devam ediyor.

Kentte, 28 Mart'ta otomobil ve öğrenci servisinin çarpıştığı, 10'u öğrenci 15 kişinin yaralandığı kaza sonrası, öğrenci servislerinin denetimleri artırıldı.

Trafik Şube Müdürlüğü ile Jandarma Trafik Timleri, kent genelindeki sorumluluk bölgesinde öğrenci servislerini denetledi.

Denetimlerde drone da kullanıldı, sürücüler, öğrenci indirme, bindirme kuralları, fazla öğrenci alınmaması, öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı ve okul taşıtı kullanıcılarında bulunması gereken şartlar konularında uyarıldı.

Öte yandan, trafik ekipleri sürücülere trafik konusunda eğitim semineri verdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Sinop'ta aranan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı Son dakika haberi! Sinop'ta aranan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Samsun, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da öğrenci servisleri drone destekli denetlendi - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:35:10. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da öğrenci servisleri drone destekli denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement