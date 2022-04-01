Samsun'da, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce öğrenci servislerinin denetimleri devam ediyor.
Kentte, 28 Mart'ta otomobil ve öğrenci servisinin çarpıştığı, 10'u öğrenci 15 kişinin yaralandığı kaza sonrası, öğrenci servislerinin denetimleri artırıldı.
Trafik Şube Müdürlüğü ile Jandarma Trafik Timleri, kent genelindeki sorumluluk bölgesinde öğrenci servislerini denetledi.
Denetimlerde drone da kullanıldı, sürücüler, öğrenci indirme, bindirme kuralları, fazla öğrenci alınmaması, öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı ve okul taşıtı kullanıcılarında bulunması gereken şartlar konularında uyarıldı.
Öte yandan, trafik ekipleri sürücülere trafik konusunda eğitim semineri verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da öğrenci servisleri drone destekli denetlendi - Son Dakika