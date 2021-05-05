Samsun'da öğrenciler çözemedikleri soruları öğretmenlerine mobil uygulama üzerinden sorabilecek - Son Dakika

Samsun'da hayata geçirilen uygulamayla öğrenciler, çözemedikleri soruları öğretmenlerine mobil uygulama üzerinden sorabilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, salgın sürecinde eğitimin sürekliliğini desteklemek amacıyla "Rehberim Samsun" uygulamasının hayata geçirildiği belirtildi.

Öğrencilerin, "Rehberim Samsun" uygulaması ile her an ve her yerde, alanında uzman öğretmenlerle iletişim kurabileceği vurgulandı.

Öğrenciler ders çalışırken çözemedikleri bir soru olduğunda o sorunun fotoğraflarını çekerek sisteme yüklendiğinde, eğitimciler sorunun anlatımlı bir şekilde çözümlü halini öğrenciye geri gönderecek. Böylece konu kazanımların gerçekleşmesi hızlı ve güvenli şekilde sağlanacak.

Açıklamada, "Rehberim Samsun" uygulaması ile öğrencilerin günlük hayatlarındaki sorunları, yaşadıkları kaygı durumlarını, ders çalışma konusunda stratejik hatalarını uygulama üzerinden rehberlik öğretmenlerine çevrimiçi olarak iletebilecekleri belirtildi.

Öğretmenlerin uygulama üzerinden sorulara cevap vereceği ya da randevuyla öğrenciyle görüşme sağlanacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 'Rehberim Samsun' üzerinden öğrenciler üniversite taban puanlarına, puan hesaplama araçlarına, tercih rehberlerine anında ulaşabilecek. Öğretmenler, öğrencilerinin gelişim sürecini ebeveynler ise çocuklarının durumunu anlık olarak 'Rehberim Samsun' uygulamasından takip edebilecek. Böylelikle kafasında soru ve sorun kalmayan öğrenciler geleceği daha net görecek."

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Rehberim Samsun" uygulamasının Android telefonlardan Google Play Store üzerinden 10 Mayıs tarihinden itibaren indirilebilecek.