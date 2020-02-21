Samsun'da öğrenciler dart müsabakalarından başarıyla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsun'da öğrenciler dart müsabakalarından başarıyla döndü - Son Dakika Spor

Samsun'da öğrenciler dart müsabakalarından başarıyla döndü

6 saat önce

Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 15-16 Şubat tarihlerinde Rize'de gerçekleşen Gençler Dart Grup Müsabakalarında 2. olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Samsun'da öğrenciler dart müsabakalarından başarıyla döndü, System.String[]

Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 15-16 Şubat tarihlerinde Rize'de gerçekleşen Gençler Dart Grup Müsabakalarında 2. olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.


Elde ettikleri başarı sonrasında Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret eden öğrenciler yaşadıkları gururu paylaştı. Ziyarette öğrencilerin yanında İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Recai Oruç, Okul Aile Birliği Başkanı Murat Topal, Spordan Sorumlu Müdür Yardımcısı Emine Aydoğdu ve Beden Eğitimi Öğretmeni Kağan Aydoğdu yer aldı.


Bafra İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Recai Oruç ziyaret ile ilgili, "Öğrencilerimizin elde ettikleri başarı okulumuzun olduğu kadar tüm ilçenin gururlanmasına neden oldu. Böylesi müsabakalara katılım noktasında tüm okullarımızı olduğu gibi bizleri de destekleyen ve sürekli yanımızda olan Belediye Başkanımız Hamit Kılıç'a teşekkür ediyoruz" dedi.


Son zamanlarda gençlerin elde ettiği başarılardan gururlandıklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, "15 - 16 Şubat tarihlerinde Rize'de gerçekleşen Gençler Dart Grup Müsabakalarında 2. olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizin başarısı da ilçe olarak hepimizin mutluluğuna vesile oldu. Gençlerimizi, antrenörlerini ve okul yöneticilerini tebrik ediyor, final müsabakalarında da başarılar diliyorum" şekline konuştu.


Türkiye finalleri 21- 22 Mart tarihleri arasında Erzincan'da yapılacak. - SAMSUN

Türkiye, Bafra, Rize, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız
Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Fitch, Türkiye'nin kredi notunu ve büyüme beklentisini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:55:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da öğrenciler dart müsabakalarından başarıyla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]